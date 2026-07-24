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Царьград

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Депутат Зайончковская-Герник обвинила Зеленского в срыве коалиции

Депутат Зайончковская-Герник обвинила Зеленского в срыве коалиции

Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента от Польши, обвинила Владимира Зеленского в обходе Варшавы в международных вопросах и срыве коалиции против баллистических ракет.

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