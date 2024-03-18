Путин набирает 82,77% голосов после обработки 100% протоколов в Омской области

Известия/Сергей Лантюхов Действующий лидер страны Владимир Путин на выборах президента России набрал в Омской области по результатам обработки 100% протоколов 82,77% голосов, сообщил в беседе с журналистами председатель регионального избиркома Иван Ходаков.
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