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Баскетбольный раскол: чем может грозить война НБА с Евролигой и ввяжется ли в неё ЦСКА

Баскетбольный раскол: чем может грозить война НБА с Евролигой и ввяжется ли в неё ЦСКА

Европейский клубный баскетбол стоит на пороге масштабных перемен. По данным СМИ, акционеры Евролиги отвергли предложение НБА, однако американцы не намерены отказываться от планов создать собственный турнир на континенте.

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