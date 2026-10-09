Баскетбольный раскол: чем может грозить война НБА с Евролигой и ввяжется ли в неё ЦСКА

Европейский клубный баскетбол стоит на пороге масштабных перемен. По данным СМИ, акционеры Евролиги отвергли предложение НБА, однако американцы не намерены отказываться от планов создать собственный турнир на континенте.
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