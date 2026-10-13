Элита британской армии саботирует расследование военных преступлений

Значительная часть военнослужащих элитного подразделения Вооруженных сил Великобритании — Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) — отказалась отвечать на вопросы комиссии, расследующей предполагаемые военные преступления в Афганистане.
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