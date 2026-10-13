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Элита британской армии саботирует расследование военных преступлений

Зна­чи­тель­ная часть воен­но­слу­жа­щих элит­но­го под­раз­де­ле­ния Воору­жен­ных сил Вели­ко­бри­та­нии — Осо­бой воз­душ­ной служ­бы (Special Air Service, SAS) — отка­за­лась отве­чать на вопро­сы комис­сии, рас­сле­ду­ю­щей пред­по­ла­га­е­мые воен­ные пре­ступ­ле­ния в Афга­ни­стане.

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