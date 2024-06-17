«Давно мы не виделись»: МакSим вернулась на сцену после лечения от алкоголизма

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, снова поет для своих поклонников. Впервые после длительного лечения от алкоголизма она приняла участие в шоу — в большом сборном концерте «Черника Music Fest» в Новосибирске.
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