По словам настоятеля храма в селе Воскресенка, просьбы о крепких семьях — важная часть праздника 14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
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