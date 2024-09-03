Отмену льготной ипотеки легче всего пережили Дальний Восток и Арктика

В первой десятке с наименьшим падением ипотечного кредитования восемь мест заняли регионы, на территории которых действует льготная дальневосточная и арктическая программа В июле 2024 года на рынке новостроек России было выдано 20,69 тыс.
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