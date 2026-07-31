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«Сассуоло» арендовал у «Вероны» Боуи с выкупом за 10,5 млн евро и отдал ей в аренду Мулаттьери

В «Сассуоло» перешел Кирон Боуи. «Верона» отдала 23-летнего нападающего в аренду с правом выкупа, которое превратится в обязательство при выполнении определенных условий.

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