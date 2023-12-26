Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    Наши-русские люди. а ты гнида не наш. Закрой свою пасть, а то полетишь в аул пулей."Все наши тут", н...
  • Елена Волкова (Нарыжнева)
    Домой, домой, пора домой! Валите к себе и устраивайте для себя, любимых, какие хотите праздники! Нечего устраивать зд..."Все наши тут", н...
  • Gennady Sokolovsky
    ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ. Задолбали уже, петушня неприкрытая. Эта "королева сестра вурста", лазаревы всякие с бЕланами", ч...Киркоров признал ...

Отмена автопродления прав

Отмена автопродления прав

Вице-президент Национального автомобильного союза разъяснил трудности.«Нужно создавать единый федеральный реестр»Не очень веселая новость пришла для автолюбителей, которым предстоит замена водительских удостоверений (из-за истечения их срока действия), начиная с будущего года: как сообщил ряд источников, введенное ранее автоматическое продление прав будет отменено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх