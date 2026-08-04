«Бешикташ» предложил ЦСКА цену за Кисляка, армейцы требуют вдвое больше- Lüpen Sports

«Бешикташ» предложил ЦСКА € 20 млн за полузащитника Матвея Кисляка. Об этом сообщил журналист турецкого To Sports Resmi Осман Алтунтерим в видео, опубликованном изданием Lüpen Sports в соцсети X, сообщает championat.
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