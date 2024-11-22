В акции "выруби белого" по Матвееву начали винить русских мужчин, а нужно винить прежде всего этих "обвинителей"! И вот почему.

Николай КомаровСтаровер Где были эти "правдорубы", когда продвигали в России феминизм? Потребл*тсво? Принимали законы по которому после развода в РФ мужчина остаётся "гол как сокол"? Почему вас не волнует ~ 45 миллионов! абортов в РФ с 1991 года??? Почему проституция под новым названием "эскорт" у вас не вызывает омерзение? И это только малая часть вопросов, которые привели к текущей ситуации, когда в нашем обществе стала возможным такое, как описывает депутат Михаил Матвеев назвав это - абу-флэшмобом типа "выруби белого" BLM.