Это уже ни на что не похоже

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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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    Зажравшаяся либерастическая тварь, эта Москалькова. Я недавно прочла статейку какой-то Тигры, которая как бы обеляет ...Это уже ни на что...
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Комментарии
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Вера смелых
Зажравшаяся либерастическая тварь, эта Москалькова. Я недавно прочла статейку какой-то Тигры, которая как бы обеляет Москалькову - мол, она так много делает по обмену пленными, что ее надо понять.. и так далее, наделяет её большим государственным умом!... Ну, во-первых, это чиновница, тэсэзэть, из верхов правозащитной организации. Такие не работают напрямую,  а сливки с работы агентов и реально работающих мужиков собирают. Кто видел хоть одного гендиректора, вставшего к токарному станку?... Москалькова, сами понимаете, и умом большим не обладает -  это надо было додуматься такое ляпнуть на фоне показаний хохляди!  И она получила то, что заработала этим выступлением - ей отсыпали  в панамку таких вещей, что ей и не снилось! А получи, фашист, гранату!                   Мы, понимаешь, напрасно оболгали усраинцев, называя нацистами хуже гитлеровцев! Мы, понимаешь ли, делаем из той территории &quot;империю зла&quot;!  Не они, звествуя по велению своей натуры, а - мы!...  Право, в первых эмоциях было желание, попадись она, схватить за волосы, и мордой  - об колено, чтоб  язык себе откусила... А мы спрашиваем, - кто это там у нас в &quot;пятой колонне&quot; среди башен Кремля?... Кто это у нас права человека отстаивает?... Хохляди это уже не люди. И в плен на территории Курской области их брать просто ... нельзя!  Душа плачет об убитых наших! И зубы хрустят, когда думаешь об убийцах, которых лечат и три раза дают  им жрать...  Кол им осиновый в глотку!
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