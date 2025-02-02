Это уже ни на что не похоже

Вера смелых

Зажравшаяся либерастическая тварь, эта Москалькова. Я недавно прочла статейку какой-то Тигры, которая как бы обеляет Москалькову - мол, она так много делает по обмену пленными, что ее надо понять.. и так далее, наделяет её большим государственным умом!... Ну, во-первых, это чиновница, тэсэзэть, из верхов правозащитной организации. Такие не работают напрямую, а сливки с работы агентов и реально работающих мужиков собирают. Кто видел хоть одного гендиректора, вставшего к токарному станку?... Москалькова, сами понимаете, и умом большим не обладает - это надо было додуматься такое ляпнуть на фоне показаний хохляди! И она получила то, что заработала этим выступлением - ей отсыпали в панамку таких вещей, что ей и не снилось! А получи, фашист, гранату! Мы, понимаешь, напрасно оболгали усраинцев, называя нацистами хуже гитлеровцев! Мы, понимаешь ли, делаем из той территории "империю зла"! Не они, звествуя по велению своей натуры, а - мы!... Право, в первых эмоциях было желание, попадись она, схватить за волосы, и мордой - об колено, чтоб язык себе откусила... А мы спрашиваем, - кто это там у нас в "пятой колонне" среди башен Кремля?... Кто это у нас права человека отстаивает?... Хохляди это уже не люди. И в плен на территории Курской области их брать просто ... нельзя! Душа плачет об убитых наших! И зубы хрустят, когда думаешь об убийцах, которых лечат и три раза дают им жрать... Кол им осиновый в глотку!