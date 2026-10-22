ГК «ПИК» продолжает двигаться к полному краху в тени своего некогда крупнейшего бенефициара Сергея Гордеева — выходца из рейдерской организации «Росбилдинг».
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