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Клинцевич раскрыл смысл слов Орбана о прекращении огня: «Против нас готовится война»

Клинцевич раскрыл смысл слов Орбана о прекращении огня: «Против нас готовится война»

«Все заявления о мирных переговорах — намеренный обман России» Обращенное Зеленскому предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня — это просто красивые слова, на деле против России готовится большая провокация и война.

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