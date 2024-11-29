Андрей Макаревич высказался об изъятой у него в России недвижимости

Он утверждает, что в нашей стране у него давно не осталось ни квартир, ни бизнеса Музыкант Андрей Макаревич* опроверг информацию о том, что у него якобы осталось 70 объектов недвижимости в России после переезда в Израиль.
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