Минздрав намерен изменить порядок медосмотра на опьянение

Ведомство разработало проект приказа.фото: duma.gov.ruМинздрав России разработан проект приказа, в который внесены некоторые изменения порядка проведения медицинского освидетельствования водителей на наличие в организме алкоголя или иных запрещенных веществ.
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