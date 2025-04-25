Суд обязал РПЦ снести "религиозные" ларьки на пути к острову Патмос на Алтае

Решение о демонтаже необходимо исполнить в течение месяца со дня вступления в законную силу Суд обязал снести торговые ларьки на участке, который, судя по всему, расположен на пути к острову Патмос возле Архиерейского подворья в селе Чемал в Республике Алтай, сообщает Telegram-канал "Алтай: главные новости (тöс солундар)".