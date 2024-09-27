Суверенитет в XXI веке. Молдова в фокусе

Война в Украине и секторе Газа, глобализация, миграционный кризис, рост национализма в Европе и многие другие острые процессы заставляют задуматься политиков, дипломатов, экспертов и граждан любой страны - что такое суверенитет в современного мире и как его защитить? Особенно это актуально для маленьких стран, таких как Швейцария, Молдова, Ирландия и другие, который еще пытаются сохранить свой ней .
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