Суверенитет в XXI веке. Молдова в фокусе

Война в Украине и секторе Газа, глобализация, миграционный кризис, рост национализма в Европе и многие другие острые процессы заставляют задуматься политиков, дипломатов, экспертов и граждан любой страны - что такое суверенитет в современного мире и как его защитить? Особенно это актуально для маленьких стран, таких как Швейцария, Молдова, Ирландия и другие, который еще пытаются сохранить свой ней .