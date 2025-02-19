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Царьград

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«Устроили Куршавель»: Жители Подмосковья призвали взорвать замок Галкина*

«Устроили Куршавель»: Жители Подмосковья призвали взорвать замок Галкина*

Соседи звёздной пары считают, что огромный особняк не вписывается в деревенский антураж.Жители деревни Грязь в Подмосковье предложили взорвать замок Аллы Пугачёвой и максима Галкина (внесён Минюстом России в список иноагентов).

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