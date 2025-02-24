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Царьград

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Гончаренко: Зеленский должен отказаться от участия в выборах Украины

Гончаренко: Зеленский должен отказаться от участия в выборах Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко призвал президента Украины Владимира Зеленского не участвовать в будущих выборах.

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