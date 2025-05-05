В Новом Уренгое разгорается скандал вокруг строительства лыжной базы на 1,3 млрд рублей

Прокуратура ЯНАО требует расторгнуть сделку администрации Нового Уренгоя с тюменской компанией «Гарант», которая в октябре 2023 года взяла на себя обязательства по строительству лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой стоимостью 1,322 млрд рублей.
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