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Патрик Беверли два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс» за скамейкой «Бакс»

Патрик Беверли два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс» за скамейкой «Бакс»

Защитник «Бакс» два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые расположились за скамейкой команды.

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