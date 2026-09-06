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Царьград

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Ольга Голышенкова призвала учить студентов использовать нейросети

Ольга Голышенкова призвала учить студентов использовать нейросети

Ольга Голышенкова, председатель комиссии Общественной палаты, считает, что русским студентам необходимо давать задачи для самостоятельного решения, избегая использования нейросетей.

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