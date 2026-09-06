Ольга Голышенкова призвала учить студентов использовать нейросети

Ольга Голышенкова, председатель комиссии Общественной палаты, считает, что русским студентам необходимо давать задачи для самостоятельного решения, избегая использования нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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