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Победители конкурса "Фотограф-пейзажист года 2024"

Победители конкурса "Фотограф-пейзажист года 2024"

 Свыше 3600 работ были поданы как профессиональными фотографами, специализирующимися на пейзажах, так и любителями, и теперь стали известны победители 11-го международного конкурса, посвященного фотографии пейзажей.

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