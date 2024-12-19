Победители конкурса "Фотограф-пейзажист года 2024"

Свыше 3600 работ были поданы как профессиональными фотографами, специализирующимися на пейзажах, так и любителями, и теперь стали известны победители 11-го международного конкурса, посвященного фотографии пейзажей.
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