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Десерт, который никогда не приедается: надо же было придумать такое!

Десерт-конструктор: бесконечные вкусовые сочетания. Вот десерт, который никогда не приедается благодаря своей универсальности и возможности бесконечных вариаций — «Десертная тарелка-конструктор»! ✨ Суть идеи: Это не один десерт, а целая композиция из компонентов, которые можно комбинировать каждый раз по-новому.

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