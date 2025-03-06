Цифровой Госплан. Кого накажет Центробанк вместо украинских мошенников

Вот уже почти две недели, как Банк России в лице Эльвиры Набиуллиной предложил ввести персональную ответственность топ-менеджеров банков за нарушения в области информационной безопасности и антифрод-процедур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии