FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ
    страшненькаяЕкатерина Варнава...
  • Giulia Kazakova
    Кукушка поехала у Бородиной, совсем ипануласьКсения Бородина с...
  • Анна Романова
    Действительно, героиня страны, пусть отправляется. На историческую родину, там такие хабалистые запевалы нужныКак невестка-стри...

Ваган Арсенович Арутюнян: биография, бизнес, взгляды на жизнь

Ваган Арсенович Арутюнян: биография, бизнес, взгляды на жизнь

Ваган Арутюнян — предприниматель, создавший строительно-инвестиционный холдинг AVA Group. В далеком 2007 году он начал строительный бизнес, который с течением времени расширился разными направлениями и превратился в многопрофильный холдинг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх