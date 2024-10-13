Ваган Арсенович Арутюнян: биография, бизнес, взгляды на жизнь

Ваган Арутюнян — предприниматель, создавший строительно-инвестиционный холдинг AVA Group. В далеком 2007 году он начал строительный бизнес, который с течением времени расширился разными направлениями и превратился в многопрофильный холдинг.
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