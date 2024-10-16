Президент РФ утвердил новый состав Совета по культуре и искусству

Совет по культуре и искусству создан для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями и выработки предложений по актуальным вопросам.
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