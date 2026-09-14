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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин об усилении «Ак Барса»: «Работа ведется, не хватает глубины обороны в первую очередь. Наша задача – готовить команду к каждому матчу с теми ребятами, которые есть»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о возможном усилении команды. В понедельник «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ на выезде проиграл «Торпедо» со счетом 2:3.

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