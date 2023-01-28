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«Уже все готово»: Хазин объяснил, какой «козырь» вскоре может разыграть Путин

«Уже все готово»: Хазин объяснил, какой «козырь» вскоре может разыграть Путин

Российское руководство во главе с президентом России Владимиром Путиным может в ближайшем будущем представить новую социально-экономическую стратегию.

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