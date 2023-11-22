В России предложили рассчитывать детское пособие только на основе дохода семьи

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила при расчёте пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка назначать выплату без учёта нефинансовых факторов, имущественной обеспеченности, учитывая только общий доход семьи.
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