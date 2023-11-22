Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    интересно , а зачем яйца поставлять за границу , в Китай , если это приводит к подорожанию , у нас в стране какие то ...В магазинах Нижег...
  • Александр Денисов
    До пенсии дожил...Координатор ЛДПР ...
  • Алексей Сурнин
    Перегнойсильды помойки все омерзительныСостоялась закрыт...

В России предложили рассчитывать детское пособие только на основе дохода семьи

 Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила при расчёте пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка назначать выплату без учёта нефинансовых факторов, имущественной обеспеченности, учитывая только общий доход семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх