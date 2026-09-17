Минздрав изменил порядок диспансеризации для улучшения диагностики

Минздрав России, в лице Михаила Мурашко, внес изменения в порядок медосмотра и диспансеризации. Теперь доступны новые тесты, включая оценку липидного профиля и коронарного кальция, а также обновлены показания для КТ и колоноскопии.
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