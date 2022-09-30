Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября

С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и разрешат предъявлять права в приложении С 1 октября С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и разрешат предъявлять права в приложении С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и указов.
С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и разрешат предъявлять права в приложении С 1 октября С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и разрешат предъявлять права в приложении С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и указов.
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