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Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября

Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября

  С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и разрешат предъявлять права в приложении С 1 октября  С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и разрешат предъявлять права в приложении С 1 октября в России вступит в силу ряд законов и указов.

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