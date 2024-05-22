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Царьград

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Хитрый план в действии: "Автор" церковного раскола на Украине призвал прекратить преследование Православия

Хитрый план в действии: "Автор" церковного раскола на Украине призвал прекратить преследование Православия

Один из "авторов" окончательного церковного раскола на Украине неожиданно призвал Киев прекратить преследовать Православие.

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