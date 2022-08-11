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Защитник СКА Кирсанов о том, почему не уехал за океан: «Сначала надо в России окрепнуть и язык выучить»

Кирилл Кирсанов рассказал, почему не поехал играть в Северную Америку. – Какие у вас были мысли, когда переходили в СКА? — Я сам очень хотел перейти.

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