Учёные впервые оценили дистанции до радиомолчащих гамма-пульсаров, используя данные Fermi и алгоритмы ИИ

Международная группа исследователей разработала метод расчёта расстояний до радиомолчащих гамма-пульсаров, которые не излучают в радиодиапазоне и потому остаются недоступными для классических методов измерений.
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