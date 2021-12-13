Царьград

1 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Указатели, конечно, убрать. Вместе с узбеками и таджиками. И вместе с теми гадами, что позволили в Москве и то, и дру...В СПЧ требуют от ...
  • Николай Овчинников
    За ДТП с жертвами надо лишать водительских прав пожизненно. Если перепутал педали, надо наказывать автошколу.Виновник смертель...
  • Аршак Меликджанян
    надо бы нашим научится наконец защищать интересы России так же, а не христосиками быть.Бей Литву, чтоб Е...

Министр иностранных дел Сирии заявил, Турция оказывает поддержку террористическим группировкам

Министр иностранных дел Сирии заявил, Турция оказывает поддержку террористическим группировкам

Министр внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микад в ходе встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Арабской Республике Гейром Педерсеном заявил об оказании Турцией поддержки террористическим группировкам, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх