Министр иностранных дел Сирии заявил, Турция оказывает поддержку террористическим группировкам

Министр внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микад в ходе встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Арабской Республике Гейром Педерсеном заявил об оказании Турцией поддержки террористическим группировкам, передает ТАСС.
Министр внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микад в ходе встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Арабской Республике Гейром Педерсеном заявил об оказании Турцией поддержки террористическим группировкам, передает ТАСС.
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