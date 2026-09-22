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Ивановские новости

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Пожарный из Ивановской области получил медаль из рук главы МЧС за спасение человека

Пожарный из Ивановской области получил медаль из рук главы МЧС за спасение человека

Сергей Кожевников вынес потерявшего сознание мужчину из задымлённого общежития в Кохме. Министр МЧС Александр Куренков вручил ему медаль «За спасение на пожаре» в Ивановской пожарно-спасательной академии.

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