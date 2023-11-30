Поклонники в предвкушении концерта Клары Новиковой не могли предположить, что мероприятие закончится скандалом.
Клара Новикова серьезно сдала после скандала с флагом Украины на своем концерте: “Очень подавлена”
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Как аргумент, да Новикова должна была сделать заявление в прокуратуру о нарушение правил и договора о проведении концерта, если она не знала,что будет такой компромат!
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13 час.
В
Владимир
Да!!! На что пыталась, на то и напоролась. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А когда так по трезвяку так поступают и говорят, это уже извращение!!! Наверное старость и ненужность заставляют.
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13 час.
вл
валерий лисицын
Не всё же время на сцене кривляться, надо и мозги включать . А если Россия не устраивает пи.....й в Одессу.
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6 час.
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