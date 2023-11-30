Клара Новикова серьезно сдала после скандала с флагом Украины на своем концерте: “Очень подавлена”

ВД Вовладар Даров Как аргумент, да Новикова должна была сделать заявление в прокуратуру о нарушение правил и договора о проведении концерта, если она не знала,что будет такой компромат!

В Владимир Да!!! На что пыталась, на то и напоролась. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А когда так по трезвяку так поступают и говорят, это уже извращение!!! Наверное старость и ненужность заставляют.