TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Матвей Зайчиков
    Этого пидара в топкуПанин передумал и...
  • Денис Замилов
    А это круто что пардон сиськи из под топика свисают?У молодой жены Це...
  • Татьяна Новикова
    Если вижу комментарии Киселёва, это всегда о Шамане и всегда негатив. Он у него - кость в горле.Продюсер Киселёв ...

Клара Новикова серьезно сдала после скандала с флагом Украины на своем концерте: “Очень подавлена”

Клара Новикова серьезно сдала после скандала с флагом Украины на своем концерте: “Очень подавлена”

Поклонники в предвкушении концерта Клары Новиковой не могли предположить, что мероприятие закончится скандалом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Как аргумент, да Новикова должна была сделать заявление в прокуратуру о нарушение правил и договора о проведении концерта, если она не знала,что будет такой компромат!
Ответить
13 час.
В
Владимир
Да!!! На что пыталась, на то и напоролась. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А когда так по трезвяку так поступают и говорят, это уже извращение!!! Наверное старость и ненужность заставляют.
Ответить
13 час.
вл
валерий лисицын
Не всё же время на сцене кривляться, надо и мозги включать . А если Россия не устраивает пи.....й в Одессу.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх