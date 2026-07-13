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Мировое обозрение

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Вьетнам: дядя Сэм против дядюшки Хо

Вьетнам: дядя Сэм против дядюшки Хо

Война во Вьетнаме — это, пожалуй, самый яркий пример того, как мощнейшая армия мира с передовыми технологиями может увязнуть в болоте (в прямом и переносном смысле), проиграв «голодным и босым» партизанам.

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