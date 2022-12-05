ИЗВЕСТИЯ iz

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Красноперов
    Болт он и ему нужна гайка,а не президенгская должность!!!Экс-советник Трам...
  • Сергей Торопчин
    А мне нравится что в Одессе нет воды. Пусть попробуют как нам было в Крыму.СМИ сообщили об о...
  • Владимир Бурлаков
    За каждого казнённого украинскими фашистами на российской территории необходимо уничтожать эту мразь,сотнями,как беше...На подконтрольном...

Венгерский политолог рассказал о мотивах давления ЕС на Будапешт

Венгерский политолог рассказал о мотивах давления ЕС на Будапешт

Основная проблема Евросоюза (ЕС) с Венгрией состоит в том, что премьер-министр Виктор Орбан проводит чрезмерно суверенную, нелиберальную политику и идет против мейнстрима, мысля категориями Европы наций, а не федеративного Европейского Союза.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх