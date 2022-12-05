Венгерский политолог рассказал о мотивах давления ЕС на Будапешт

Основная проблема Евросоюза (ЕС) с Венгрией состоит в том, что премьер-министр Виктор Орбан проводит чрезмерно суверенную, нелиберальную политику и идет против мейнстрима, мысля категориями Европы наций, а не федеративного Европейского Союза.