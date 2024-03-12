Социалисты Венесуэлы выдвинут Мадуро кандидатом на выборах главы государства

По словам заместителя председателя Правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо, партия объявит Николаса Мадуро своим кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 28 июля.
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