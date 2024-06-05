По поводу "второго сорта", "одного народа" и совместного будущего

Сергей Дмитриев

Надо принять к работе слоган китайской мудрости, что озвучил т. Си: =Надо помогать друг другу, а не враждовать. Если посмотреть с высоты птичьего полёты на ситуПацию в мире, становится не по себе и стыдно за современных политиков, что сорганизовали такую враждебно-воинственную атмосферу, куда ни ткни.