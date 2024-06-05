Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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По поводу "второго сорта", "одного народа" и совместного будущего

По поводу "второго сорта", "одного народа" и совместного будущего

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мы намеренно не комментировали всю эту шумиху с "сортами", возгласами приехавших и местных политологов.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Надо принять к работе слоган китайской мудрости, что озвучил т. Си: =Надо помогать друг другу, а не враждовать. Если посмотреть с высоты птичьего полёты на ситуПацию в мире, становится не по себе и стыдно за современных политиков, что сорганизовали такую враждебно-воинственную атмосферу, куда ни ткни.
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14 час.
МБ
Марина Биченова
Толстой молодец, побольше бы таких депутатов, чтобы не было стыдно за них.
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12 час.
Александр Симаков
Марина, Вы статьи перепутали, в этой статье другая тема!
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10 час.

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