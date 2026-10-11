Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию? Сбежавшие артисты поняли, что на Западе они никому не нужны, и стали искать возможность вернуться к кормушке.
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- ЛБ Светлана Пермяков...
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Да пусть приезжают. НО!!! Сначала отсидят сколько суды назначат от звонка до звонка и не в колонии поселении, за свои языки и тупость мозгов. А уже потом подумаем..... у меня например нет никакого желания ходить на их концерты даже бесплатно.
Лишнее подтверждение что у певцов мозга нет и пустая голова служит резонатором. Это хорошо для пения, но плохо для разглагольствования помимо репертуара. Всё невпопад выходит.
Оплата должна быть на уровне средней зарплаты... Тоже мне звезды. Звезды- конструкторы, разработчики... Те кто двигает реальный сектор экономики...
Когда в конце концов перестанут лЯпить звезд у нас на пустом месте!? Пена от обилия варева в СМИ!
Незаменимых нет А этим тем более надо навсегда закрыть доступ к медиапространству.