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Царьград

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Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию?

Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию?

Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию? Сбежавшие артисты поняли, что на Западе они никому не нужны, и стали искать возможность вернуться к кормушке.

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Дмитрий Гурин

Да пусть приезжают. НО!!! Сначала отсидят сколько суды назначат от звонка до звонка и не в колонии поселении, за свои языки и тупость мозгов. А уже потом подумаем..... у меня например нет никакого желания ходить на их концерты даже бесплатно.