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Важные рекомендации по проверке информации в сети

Важные рекомендации по проверке информации в сети

Не исключено, что могут начаться массовые вбросы с целью запугать жителей страны. МУЦ Краснодар выставил публикацию о том, как относиться и проверять провокационную информацию: - критически оценивайте содержание полученной информации; - Сверяйте ее с официально размещенной на сайте или в СМИ органов власти, использующих проверенные источники; - Не пересылайте эту информацию другим; - Сообщайте в правоохранительные органы, если сообщения содержат угрозы жизни.

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