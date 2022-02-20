Россия направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе из-за слов Шольца

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия передаст Германии по дипломатическим каналам депешу с материалами о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал смехотворными заявления о геноциде в регионе.