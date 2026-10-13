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Игнашевич о допуске России: «Нужен будет год-два для адаптации к европейскому уровню, возможно, некой русофобии, в том числе со стороны судей. Но атакующий потенциал у нас есть»

Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич считает, что российским командам потребуется время для адаптации к европейскому уровню в случае допуска к соревнованиям.

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