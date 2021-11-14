Российские военнослужащие в Таджикистане привели в порядок более 100 захоронений участников ВОВ

Российские военнослужащие в Таджикистане привели в порядок более 100 захоронений участников ВОВ

В течение нескольких часов люди очистили могилы от травы и дикорастущей растительности, убрали мусор, провели подрезку и окучивание кустарников.

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