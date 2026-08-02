Достоевский предсказал СВО на Украине 150 лет назад. Чем всё закончится, он тоже знал

ninikooo Митусова

России не « стоит развешивать уши на льстивые речи якобы друзей» и помнить, что она у себя- одна». А остальные идут лесом. Всех попрошаек непро кормишь. Пусть сами пытаются хоть что - то для себя сделать. Поезиденты республик Средней Азии выстроили себе дворцы из чистого золота, пусть переплавят , переселятся в обычные дома, а денег хватит и на обучение и на здравоохранение и на производство всем у государству.