Автор: Сергей Иванов В очередной раз поражаешься, насколько прозорливым был великий русский писатель Федор Достоевский.
Достоевский предсказал СВО на Украине 150 лет назад. Чем всё закончится, он тоже знал
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
kayalex
Болгары до сих пор не поняли, что единственным их гарантом является Россия. Постоянно предают.
Ответить
1 м.
Ингерман Ланская
вова ульянов люто ненавидел Фёдора Михайловича, особенно его "Бесы". в коем увидел себя и себе подобных
Ответить
1 м.
ninikooo Митусова
России не « стоит развешивать уши на льстивые речи якобы друзей» и помнить, что она у себя- одна». А остальные идут лесом. Всех попрошаек непро кормишь. Пусть сами пытаются хоть что - то для себя сделать. Поезиденты республик Средней Азии выстроили себе дворцы из чистого золота, пусть переплавят , переселятся в обычные дома, а денег хватит и на обучение и на здравоохранение и на производство всем у государству.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии