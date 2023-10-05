Стали известны благодаря соцсетям: Чурикова высказалась по поводу молодых звезд

Свою известность Яна Чурикова получила благодаря передачи "Фабрика звезд" на федеральном канале. После того, как телеведущая показала себя в шоу "Объектив" и "Доброе утро", продюсеры заметили ее и пригласили на съемки культовой программы.
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